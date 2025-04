Belchior é homenageado com Medalha Patativa do Assaré; saiba mais

O cantor e compositor cearense Belchior será homenageado, postumamente, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) com a Medalha do Mérito Artístico e Cultural Patativa do Assaré.

O anúncio foi feito durante sessão do Pleno da Corte Eleitoral, realizada na última quinta-feira, 24. A cerimônia de entrega da comenda está marcada para o dia 13 de maio.