Ellie busca vingança em 'The Last of Us'; veja expectativa para novo episódio

Episódio 'The Path' - O Caminho / Crédito: Reprodução/Portal The Last of Us (X/Twitter)

A segunda temporada de 'The Last of Us' ganha mais um capítulo neste domingo, 27, com o episódio ‘The Path’ (O Caminho), que mostra os eventos após a morte de Joel (Pedro Pascal) e a evolução de Ellie (Bella Ramsey). O terceiro episódio da temporada será veiculado às 22 horas. LEIA TAMBÉM | The Last Of Us: saiba tudo sobre a segunda temporada da série

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 'The Last of Us' é uma produção da Max baseada na narrativa de jogo de videogame homônimo. Na produção audiovisual, um fungo sofreu uma mutação e passou a infectar humanos, transformando-os em “zumbis” agressivos que querem atacar os “não-infectados”.

O que aconteceu no último episódio de 'The Last of Us'? No último episódio, exibido no domingo, 20, uma invasão de infectados aconteceu na comunidade de Jackson (Wyoming). A horda foi provocada pela personagem Abby (Kaitlyn Dever), que fazia uma patrulha pelas montanhas. Os caminhos do grupo, e de Joel e Dina (Isabela Merced), acabam se cruzando. O resultado é a morte brutal do personagem interpretado por Pedro Pascal, que Ellie presencia. A premissa do terceiro episódio é focada no luto de Ellie e sua busca por vingança. Para isso, ela conta com a ajuda de Dina para localizar Abby e seus companheiros.

LEIA TAMBÉM | The Last Of Us: café da série é lançado com fungo parasita da franquia Expectativas para o novo episódio de 'The Last of Us' Internautas nas redes sociais comentaram as expectativas para o episódio que vai ao ar neste domingo, 27. “Cara, eu tô muito curioso pra saber das mudanças. Eu joguei, e quero ver novas coisas, situações, contextos adicionados, sei que eles tão fazendo quase igual ao jogo, mas é bom ver outras perspectivas", disse um usuário no X (Twitter).

“Vamos ver como eles vão fazer com o Tommy que vai ter que largar a mulher e filho em Jackson vulnerável”, disse outro na rede social. The Last of Us na HBO e no Max: quando saem os episódios da segunda temporada? Os novos episódios são lançados semanalmente, sempre aos domingos.

Confira as datas: 13/4: episódio 1

20/4: episódio 2

27/4: episódio 3

4/5: episódio 4

11/5: episódio 5

18/5: episódio 6

25/5: episódio 7 Confira o trailer do terceiro episódio