Funeral do papa Francisco: TV O POVO transmite evento ao vivo

Funeral e sepultamento do Papa Francisco acontecem neste sábado, 26, e terá transmissão e cobertura ao vivo pelos canais O POVO / Crédito: Tiziana Fabi / AFP

O funeral do papa Francisco (1936-2025) acontece neste sábado, 26, a partir das 5 horas (horário de Brasília), no Vaticano. Toda a transmissão do evento será realizada pela TV O POVO e demais plataformas do grupo de comunicação. Mais de 60 mil fiéis visitam o velório do papa Francisco no Vaticano