Chico César se apresenta na Estação das Artes em maio; saiba mais

Chico César se apresenta no equipamento cultural de Fortaleza no dia 8 de maio, DJ Nego Célio também faz parte da programação

O cantor e compositor Chico César se apresenta em Fortaleza no próximo dia 8 de maio, no palco da Estação das Artes. O show, intitulado "Vestido de Amor", traz as músicas de seu álbum homônimo, lançado em 2022.

Neste trabalho, Chico César faz uma profunda homenagem às suas raízes africanas, explorando uma rica diversidade de ritmos — do forró ao reggae, do calipso à rumba zairense, passando pelo coco e pelo rock. Cada canção é uma verdadeira viagem sonora que reflete a pluralidade cultural do artista.