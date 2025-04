Solange recebe Nando Cordel e Dorgival Dantas em especial junino

Intitulado de "Sol Junino", o especial junino contou com a participação de Alcymar Monteiro, Petrúcio Amorim, Dorgival Dantas, Nando Cordel e Jorge de Altinho

A cantora Solange Almeida entrou no clima de São João com antecedência. Na noite da última terça-feira, 22, a artista gravou em Fortaleza um novo projeto audiovisual dedicado à maior festa popular do Nordeste.



Ícone do forró e defensora da preservação das tradições nordestinas, Solange reuniu grandes nomes do forró tradicional para um tributo à cultura popular.