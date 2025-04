Morre Karen Silva, ex-participante do The Voice Kids, aos 17 anos

Na última segunda-feira, dia 21, a assessoria de imprensa já havia informado que Karen enfrentava um problema de saúde e estava internada sob cuidados médicos , contando com o apoio da família e da equipe. Ela estava hospitalizada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Faleceu nesta quinta-feira, dia 24, a cantora Karen Silva, de apenas 17 anos , ex-participante do reality show The Voice Kids . A jovem foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A notícia foi confirmada por meio das redes sociais da artista.

“Karen encantou o Brasil com sua voz potente e presença marcante ainda na infância, quando participou do The Voice Kids em 2020. Desde então, seguiu construindo uma trajetória luminosa, marcada por talento, carisma e representatividade”, diz a nota oficial divulgada por sua equipe.



Participação no The Voice Kid em 2020

Karen ganhou destaque nacional ao participar da edição de 2020 do The Voice Kids, exibido pela Rede Globo. Com apenas 12 anos na época, encantou o público e os técnicos ao interpretar “Ginga”, sucesso de IZA, nas audições às cegas.

Escolhida por Carlinhos Brown, integrou o time do cantor e avançou até as semifinais da competição, onde se destacou pela voz potente e pela presença de palco marcante.