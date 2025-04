Morre Nabila Furtado, modelo e influenciadora capixaba, de 35 anos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nabila foi vítima de uma embolia pulmonar provocada pela trombose, condição associada a um câncer de mama diagnosticado em 2020. A informação foi confirmada pelo marido, o ex-prefeito Juninho Geraldo, por meio das redes sociais.

No início de abril, a modelo havia recebido alta e continuava o tratamento em casa, com o uso de cilindros de oxigênio. No entanto, na madrugada de terça-feira, ela voltou a sentir falta de ar e precisou ser hospitalizada com urgência, mas não resistiu.



Conheça Nabila Furtado



Nabila Furtado iniciou sua carreira como modelo ainda na adolescência e se destacou em diversos concursos de beleza no Brasil e no exterior. Ela representou o País no Mrs. Glam World, na Índia, em 2022, e também em um concurso internacional na Espanha.



Ao longo da carreira, conquistou títulos como Miss Cariacica 2009, Miss Espírito Santo Intercontinental, Miss Brasil Queen 2016, Musa do Brasil 2013 e Miss Simpatia no Miss Espírito Santo 2020.