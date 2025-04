5 lançamentos do Disney+ em abril de 2025

O mês de abril chega com lançamentos esperados pelos assinantes do Disney+ (Imagem: Reprodução digital | Disney+) / Crédito: Edicase Entretenimento

Abril chega com drama, emoção e descobertas para os assinantes do Disney+. Para os fãs de “Star Wars”, há a segunda temporada de “Andor”, que segue a jornada de Cassian Andor na luta contra o Império. Para quem gosta de documentário, “Segredos dos Pinguins” revela a vida dos pinguins-imperadores na Antártida, com imagens inéditas. Para quem prefere drama, “Maria e o Cangaço” explora os últimos anos de vida de Maria Bonita e sua relação com Lampião e o cangaço. Veja, a seguir, mais informações sobre esses e outros lançamentos de abril no Disney+!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 1. Morrendo por sexo (04/04) A série “Morrendo por sexo” acompanha a história de Molly Kochan, que decide explorar sua sexualidade após descobrir que está com câncer (Imagem: Reprodução digital | Disney+) Inspirada no podcast “Dying for Sex” e na história real de Molly Kochan, a série narra a trajetória de Molly (Michelle Williams), que, ao receber o diagnóstico de câncer de mama metastático em estágio IV, decide se separar do marido Steve (Jay Duplass) após 15 anos de casamento e explorar sua sexualidade. Com o suporte de sua amiga de longa data, Nikki (Jenny Slate), ela se permite novas aventuras e profundas reflexões sobre a vida, as relações e a maneira como encara a morte iminente. 2. Maria e o Cangaço (04/04) “Maria e o Cangaço” mostra os últimos anos da vida de Maria Bonita (Imagem: Reprodução digital | Disney+) A série é inspirada no livro “Maria Bonita: Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço”, de Adriana Negreiros, e narra a história dos últimos anos de vida de Maria Bonita (Isis Valverde), uma mulher audaz que, ao quebrar as normas de uma sociedade patriarcal, se une ao temido grupo de cangaceiros chefiado por Lampião (Júlio Andrade).

A produção explora a trajetória de Maria Bonita de forma íntima e detalhada, ressaltando não apenas sua importância no contexto do cangaço, mas também sua complexidade enquanto mulher em um cenário de violência e luta. 3. Doctor Who – 2ª temporada (12/04) Em “Doctor Who”, o Doutor inicia uma aventura para levar Belinda de volta à Terra (Imagem: Reprodução digital | Disney+) Na segunda temporada, o Doutor (Ncuti Gatwa) embarca em uma nova jornada com sua companheira, Belinda Chandra (Varada Sethu), para levá-la de volta à Terra. No entanto, uma força misteriosa surge, complicando sua missão e colocando ambos em situações cada vez mais arriscadas. À medida que enfrentam desafios maiores, eles descobrem que essa força sombria pode ser mais poderosa do que imaginam, forçando-os a lidar com questões de confiança, sobrevivência e revelações inesperadas.

4. Segredos dos pinguins (21/04) O documentário “Segredo dos pinguins” traz uma visão inédita da vida dos pinguins-imperadores (Imagem: Reprodução digital | Disney+) O documentário oferece uma visão inédita da vida dos pinguins-imperadores, utilizando tecnologia de ponta para capturar comportamentos raramente observados, como a filmagem de filhotes realizando sua primeira jornada até o oceano. Sob a direção do premiado cineasta Bertie Gregory, a equipe enfrentou condições extremas na Antártida para registrar imagens exclusivas, utilizando drones e câmeras de longo alcance para filmar os animais sem interferir em seu comportamento natural. 5. Andor – 2ª temporada (22/04) Em “Andor”, Cassian Andor segue como um espião rebelde até a missão “Rogue One” (Imagem: Reprodução digital | Disney+)