Morre Osmar Milito, pianista de jazz e bossa nova, aos 83 anos

Morre Osmar Milito, grande nome do jazz e da bossa nova aos 83 anos; pianista esteve no Ceará ainda em 2024

Grande nome do jazz e da bossa nova, Osmar Milito faleceu nesta segunda-feira, 23. A notícia foi divulgada no perfil oficial do músico, sem revelar a causa da morte.

“Com imenso pesar comunicamos o falecimento dele!”, escreveu a página na legenda que acompanhava a imagem de um panfleto funerário.

