Confusão em show de Digão em Fortaleza repercute nas redes sociais

Apresentação do ex-vocalista do Raimundos gerou boatos de briga por coro "sem anistia"; artista nega motivação política do episódio

O músico desceu do palco para confrontá-lo e pediu respeito. “Eu falei: me respeita e respeita 99,99% das pessoas que estão aqui curtindo o show numa boa’”, relatou o artista.

“Em nenhum momento eu pedi para tirar ele. Eu só falei: ‘Se você não tá feliz, eu dou o seu dinheiro, você vai embora’”, explicou. Digão também afirmou que o homem envolvido já teria se envolvido em confusões em outros shows.

Testemunha aponta comportamento agressivo de Digão

Por outro lado, o personal trainer Fábio Mendes, que teria presenciado e participado do episódio, afirmou ao portal Metal Ceará que o artista teve uma postura agressiva e desproporcional.

“A treta dele inicialmente nem foi comigo, só saí em defesa do outro rapaz”, contou. Segundo Fábio, o músico desceu do palco com a intenção de confrontar fisicamente um fã. “Como covarde que ele é, ficou caladinho e subiu no palco e fez o teatrinho dele”, completou.