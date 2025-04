The Last Of Us: conheça os novos personagens da 2ª temporada

Conheça os novos personagens de The Last Of Us / Crédito: HBO Max/ Divulgação

A segunda temporada da série "The Last of Us" estreou neste domingo, 13, e apresentou ao público novos personagens que irão enriquecer a narrativa, explorando as complexidades do mundo pós-apocalíptico. Muitos desses personagens carregam histórias complicadas, diretamente ligadas às consequências das ações de Joel, interpretado por Pedro Pascal, especialmente à sua decisão controversa no final da primeira temporada.



Danny Ramirez interpreta Manny, um soldado leal cujo otimismo esconde cicatrizes emocionais profundas e o medo de decepcionar seus amigos nos momentos críticos. Ele se junta a Abby na missão de vingança. Danny Ramirez, Ariela Barer, Kaitlyn Dever, Tati Gabrielle e Spencer Lordde em cena de 'The Last Of Us' Crédito: HBO Max/ Divulgação Gail, interpretada por Catherine O'Hara, é uma personagem inédita na série, que ajuda Joel a lidar com a relação com Ellie, que está bastante abalada neste ponto da trama. Além de terapeuta, Gail é a esposa de Eugene, um personagem apenas mencionado e visto em uma fotografia em "The Last of Us Part II".



Ariela Barer interpreta Mel, uma jovem médica determinada, que enfrenta o dilema entre seu dever de salvar vidas e a dura realidade dos conflitos e divisões no mundo pós-apocalíptico. Tati Gabrielle é Nora, uma médica militar que luta para aceitar os pecados de seu passado, enquanto navega pelas complexas dinâmicas de sobrevivência e lealdade. Também treinada pelo pai de Abby, Nora tenta, sem sucesso, conter os impulsos vingativos da amiga. Spencer Lord vive Owen, descrito como uma alma gentil presa no corpo de um guerreiro, condenado a lutar contra um inimigo que se recusa a odiar, trazendo uma perspectiva única sobre a moralidade em tempos de guerra.