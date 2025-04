Comediante fala pela 1ª vez após acusar Otávio Mesquita de estupro

Juliana Oliveira se pronunciou pela primeira vez após acusar Otávio Mesquita de estupro . Por meio de suas redes sociais, a ex-assistente de palco do The Noite revelou que tomou providências internas logo após o acontecido, em 2016, e criticou a forma que o SBT lidou com a situação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ela conta que evitou denunciar o apresentador por medo de perder o emprego. "Eu estava mexendo com gente grande, eu tinha noção disso. Meu pânico era ele falar que eu queria o dinheiro, ele falar que jamais faria isso com a mulher e o filho dele na plateia”, completou.

Mesquita teria sido “banido” do programa após as denúncias, mas continuou invadindo o estúdio. "A solução que acharam foi me esconder no banheiro sempre que o Otávio aparecia no estúdio", relatou Juliana.

A emissora SBT ainda não se manifestou sobre a publicação.

Leia Mais| Ricardo Guilherme assume a cadeira 33 na Academia Cearense de Letras