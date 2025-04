Morre Eliana Macêdo, ícone da moda cearense, aos 101 anos

A estilista cearense Eliana Macêdo, ícone da moda no Estado, morreu nesta terça-feira, 15, aos 101 anos; velório é realizado na Funerária Ternura

A estilista cearense Eliana Porto Sampaio de Alcântara, conhecida profissionalmente como Eliana Macêdo, morreu nesta terça-feira, 15, aos 101 anos. Ícone da moda no Ceará, ela influenciou o ramo no Estado durante décadas, vestindo importantes nomes da alta sociedade.

O velório ocorre na Funerária Ternura, em Fortaleza, nesta terça-feira, 15, com início às 17 horas. A missa é realizada na quarta-feira, 16, a partir das 13h30min, também na Ternura. O sepultamento acontece em seguida, às 15 horas, no cemitério Parque da Paz, no bairro Passaré.