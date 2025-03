Deficiência de vitamina B12: causas, sintomas, como tratar e mais

A vitamina B12 é essencial para o funcionamento do sistema nervoso, a produção de glóbulos vermelhos e a síntese do DNA. Sua deficiência pode ocorrer por diversos motivos, como uma alimentação pobre em fontes dessa vitamina, problemas de absorção no organismo ou condições de saúde que interferem no metabolismo.

Segundo a nutricionista Raiza Frota, as principais fontes de vitamina B12 são alimentos de origem animal, como carnes, peixes, ovos, leite e derivados.