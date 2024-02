Veja como reduzir os impactos da doença celíaca na saúde

A doença celíaca é uma condição autoimune crônica do intestino delgado desencadeada pela ingestão de glúten, uma proteína presente em cereais como trigo, cevada e centeio. Segundo informações da Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil (FENACELBRA), a patologia atinge cerca de 2 milhões de pessoas no país, mas a maioria encontra-se sem diagnóstico.

De acordo com o Dr. Lucas Nacif, cirurgião gastrointestinal e membro titular do Colégio Brasileiro De Cirurgia Digestiva (CBCD), a condição é caracterizada pela dificuldade do organismo em absorver nutrientes como o glúten, e pode surgir em qualquer fase da vida.

“Em pessoas com doença celíaca, o sistema imunológico reage de forma anormal ao glúten, atacando e danificando a mucosa do intestino delgado. Isso leva à inflamação e à deterioração das vilosidades intestinais, estruturas responsáveis pela absorção de nutrientes”, resume.