Marcos Oliveira, o Beiçola, se muda para o Retiro dos Artistas

O novo lar foi uma doação da atriz Marieta Severo , que contracenou com ele no seriado durante 14 temporadas. Em seu Instagram, Marcos compartilhou um vídeo da mudança e aproveitou para agradecer aos artistas que o ajudaram.

Na última quinta-feira, 10, o ator Marcos Oliveira , conhecido no Brasil por interpretar o personagem Beiçola na série “A Grande Família" , se mudou para sua nova casa no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro.

“Gente, estou de casa nova. Gratidão, Retiro dos Artistas, Marieta Severo, Rose Scalco, Tata Werneck e todos e todas que me ajudaram até aqui. Agora posso dormir tranquilo, seguro, com a Lolita, minha filha de 4 patas”, escreveu na postagem.

Aos 68 anos, Marcos Oliveira morava em um apartamento com quatro cachorros, mas, no novo lar, ele só poderá morar com um deles. As outras duas cadelas foram encaminhadas para um abrigo, onde ele poderá visitá-las.

Com a nova moradia garantida, o ator demonstrou grande satisfação e agradeceu sua amiga de profissão, Marieta Severo.

“Como não gostar de uma casa com decoração escolhida em seus mínimos detalhes por Marieta Severo? Eu amei. Aqui onde estou agora, tenho condições de estudar os textos, de escrever, de ensaiar para meu show. Vou agora ter paz para focar em trabalhar. Farei um filme semana que vem e um espetáculo em São Paulo mês que vem”, disse o ator em entrevista ao Extra.