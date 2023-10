Deolane Bezerra doa R$ 50 mil para Marcos Oliveira, o Beiçola

“Para começar essa campanha do bem, acabei de fazer um PIX no valor de 50 mil. Para você recomeçar e estou à sua disposição. Você tem o meu número, o que precisar pode me chamar", disse ela em vídeo postado no perfil do Instagram.

A influenciadora também publicou diversas imagens tiradas ao lado do ator e afirmou ter ganhado um presente. “"A vida me presenteou mais uma vez com um amigo! Que Deus te abençoe @marcosoliveiraator. Que prazer lhe conhecer, grandes coisas estão por vir.”

Deolane fez questão de divulgar o número do PIX do artista e pediu para que os seguidores o ajudassem doando qualquer quantia. Ela também promoveu o perfil do artista na rede social – com isso, ele já ganhou mais de 100 mil seguidores.



"Gente, a história dele vai muito além do que imaginamos. Ele não está nessa situação porque ele quer. Ele foi vítima de várias coisas, mas nós estamos aqui para ajudar. Eu tenho 18 milhões de seguidores. Vocês já imaginaram se cada pessoa doasse um real que seja? Ele merece demais", afirmou Deolane.

Marcos Oliveira, o Beiçola: "Eu pensei que minha vida tinha acabado"

Ainda como agradecimento, Marcos Oliveira escreveu:“"Você transformou minha vida só com essa visita. É o afeto. Essa semana que passou eu pensei que minha vida tinha acabado, que eu teria que dar minhas cachorras que são o único bem que me restaram nessa existência. Nem para o retiro dos artistas eu poderia ir por não ter mais aposentadoria devido ao golpista. Ele me deixou muitas dívidas e marcas na minha autoestima que você com seu sorriso e carinho ajudaram a levantar.”