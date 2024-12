Marcos Oliveira, o Beiçola, retoma carreira com agenda cheia em 2025

Além disso, ele enfrentou problemas de saúde , passando por um cateterismo de emergência em setembro. Apesar disso, com o apoio de sua advogada, conseguiu recuperar parte do valor perdido e reorganizar sua vida.

No cinema, ele já estrelou três filmes independentes recentemente e possui convites para quatro produções em 2025, incluindo uma que será filmada no Rio de Janeiro em janeiro e outra em Portugal, no mês seguinte. Sobre o trabalho internacional , revelou: “Farei uma senhora sessentona que, de duquesa, vira dona de casa. Amei o convite e aceitei na hora".

Na música, Oliveira está realizando o show "Outros Tempos", em parceria com o músico Daniel Ansor, no qual interpreta clássicos da MPB .

Beiçola fala sobre planos futuros e novos projetos

Com uma rotina atribulada, Marcos Oliveira afirma que ainda tem convites para produções em fase inicial, mas prefere manter os detalhes em sigilo até a formalização dos contratos.

No teatro, o ator está envolvido com duas peças: uma em São Paulo, ainda em pré-produção, e "As Loucas de Copacabana", que será apresentada no Nordeste entre abril e junho. “Minha vida será uma loucura no próximo ano, mas estou muito feliz com essa movimentação”, concluiu.

