3ª edição da Mostra Ceará promove debate sobre turismo consciente

Mostra Ceará acontece entre os dias 6 e 15 de junho, no Shopping Iguatemi Bosque, com programação gratuita voltada para a gastronomia, moda e artesanato local

Com o tema “Turismo regenerativo e consciente” , o evento acontece na Praça Cordel do Shopping Iguatemi, promovendo uma programação voltada para a sustentabilidade, artes, inovação e valorização dos saberes tradicionais.

Com o objetivo de incentivar o turismo no Estado, a Mostra Ceará chega à sua terceira edição entre os dias 6 e 15 de junho .

O lançamento oficial do evento acontece nesta segunda-feira, 14, ocasião em que será divulgada a programação completa.

De antemão, o evento sinaliza que as atividades na Praça Cordel serão inteiramente gratuitas e acontecerão das 10 às 22 horas, com exposições, espaços interativos e vivências que destacam o turismo sustentável.

As apresentações musicais, realizadas em parceria com o Iguatemi Hall, terão início com a abertura da casa às 19 horas e shows das 20 à meia-noite, com entrada paga.

No rol de shows, o evento traz nomes como Jorge Vercillo, Transacionais, Nonato Lima e Pimenta Malagueta.