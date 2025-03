Turismo do Ceará em janeiro tem o 3º melhor desempenho do Brasil

O turismo do Ceará teve o 3º melhor desempenho do Brasil / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará registrou, em janeiro, o terceiro maior crescimento no Índice de Atividades Turísticas do Brasil, com uma alta de 1,4%. O Estado ficou atrás somente de Santa Catarina (1,7%) e da Bahia (1,5%). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O indicador ficou acima da média do Brasil (-6,4%), com uma diferença de 7,8 pontos percentuais (p.p.), nesta comparação com dezembro do ano passado.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) nesta quinta-feira, 13 de março.

No País, somente cinco dos 17 locais investigados conseguiram registrar taxas positivas: Santa Catarina (1,7%)

Bahia (1,5%)

Ceará (1,4%)

Espírito Santo (1%)

Alagoas (0,9%) Em sentido oposto, o Rio Grande do Norte (-10,2%) registrou o pior desempenho no turismo em janeiro. Confira o índice do volume de atividades turísticas dos locais pesquisados: Santa Catarina: 1,7%



Bahia: 1,5%



Ceará: 1,4%



Espírito Santo: 1%



Alagoas: 0,9%



Amazonas: -0,8%



Rio Grande do Sul: -2,5%



Minas Gerais: -4,2%



Pernambuco: -4,2%



Pará: -4,8%



Rio de Janeiro: -5,4%



Paraná: 5,5%



Distrito Federal: -6,3%



Goiás: -7,4%



Mato Grosso: -7,9%



São Paulo: -8,3%



Rio Grande do Norte: -10,2% Considerando o acumulado dos últimos 12 meses, o indicador cearense foi o quinto maior do Brasil, com 4,8%. Entretanto, no comparativo com janeiro de 2024, por mais que tenha havido uma alta também de 1,4%, o desempenho foi o sétimo pior dentre os estados do País.

Ceará também se destaca no setor de serviços O setor de serviços do Ceará, no primeiro mês do ano, obteve a terceira melhor atuação do País. A variação em relação ao mês anterior foi de 1,7%. O resultado também foi consideravelmente maior do nacional (-0,2%). Em relação ao Brasil, o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, destaca que apesar da variação negativa, o setor de serviços se manteve “próximo da estabilidade”. “Após alcançar o ápice de sua série histórica em outubro de 2024, o setor de serviços apresentou duas taxas negativas e uma estabilidade nos últimos três meses. Nesse período, acumulou perda de 1,1%, que pode ser explicada pela alta margem de comparação”, destacou.