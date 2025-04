Galeria de arte em Fortaleza lança livro sobre gestão de cavalos

A Galeria de Arte Mariana Furlani recebe nesta quinta-feira, 10, o lançamento do livro “Um Olhar Sobre a Gestão em Equideocultura - Teoria e Prática Aplicadas”, escrito pelo professor e médico veterinário Daniel Ottoni. O profissional tem mestrado e doutorado em Zootecnia.

No livro, Daniel alia teoria e prática com profundidade e didática. A obra visa ampliar conhecimento e resultados para quem lida com cavalos. O evento ocorre às 18h30min. Após o lançamento, haverá confraternização entre amigos, com oportunidade de troca de ideias entre criadores e apaixonados pela equideocultura.