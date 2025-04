Com banda Seu Desejo, Festival Desejando chega em maio a Fortaleza

A banda de forró Seu Desejo lidera a programação que conta com shows de Solange Almeida, Fernandinha e Eric Land

Acontece em Fortaleza, no dia 24 de maio, o Festival Desejando, com a banda Seu Desejo e os artistas Solange Almeida, Fernandinha e Eric Land, no estacionamento da Arena Castelão.



O evento tem como intuito celebrar a música nordestina, oferecendo uma estrutura de alto padrão, experiência imersiva e um line-up que une tradição e modernidade. Além disso, busca festejar o romantismo e a força do forró com artistas de diferentes gerações e estilos.