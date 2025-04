Bienal do Livro 2025 em Fortaleza: programação de hoje, quarta, 9

Com lançamentos literários, shows musicais e bate-papos, confira a programação desta quarta, 9 de abril, na XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, edição "Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura"

A XV Bienal Internacional do Livro do Ceará segue sua programação nesta quarta, 9, no Centro de Eventos do Ceará. Com lançamentos literários, shows musicais e bate-papos, o evento reúne atrações diferentes para o público visitante, que também pode conferir a Feira de Livros no espaço.

Totalmente gratuita, a Bienal do Livro conta também com 188 estantes e mais de 100 mil títulos expostos ao longo dos 10 dias de feira. Entre as possibilidades de programação para esta quarta, 9 há conversas com Raymundo Netto, Verónica Valenttino e Stenio Gardel, lançamento de livros e shows musicais.