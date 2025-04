Série sobre assassinato de Jean Charles estreia na Disney+: 'Que o mundo saiba a verdade', diz mãe

Adina Campbell - Correspondente da BBC News no Reino Unido

A mãe do eletricista mineiro morto a tiros em uma estação de metrô ao ser confundido pela polícia como suspeito de terrorismo diz que vai continuar lutando.

Jean Charles foi atingido sete vezes na cabeça e uma vez no ombro por dois atiradores da polícia na estação de metrô de Stockwell em 22 de julho de 2005.

Aos 80 anos, a mãe do eletricista mineiro Jean Charles de Menezes — morto a tiros pela polícia em uma estação de metrô em Londres , após ser confundido com um suspeito de terrorismo — diz que vai continuar a lutar por ele, e a "mostrar a verdade ao mundo".

Ela espera que a série dramática de televisão , intitulada Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes, retrate o verdadeiro caráter do filho — e elucide sua história.

Às vésperas do 20º aniversário da morte do filho, Maria de Menezes afirmou à BBC News que não quer ver outras mães sofrerem como ela sofreu.

A Metropolitan Police, a polícia de Londres, diz que os disparos são motivo de profundo pesar. "Nossos pensamentos permanecem com a família dele, e reiteramos nosso pedido de desculpas a eles."

A família dele viajou para Londres às vésperas do lançamento de uma nova série britânica do Disney+, que aborda os acontecimentos que cercaram a morte do jovem de 27 anos.

"Isso realmente me irrita porque eu conhecia meu filho. Ele nasceu de mim... Meu filho sempre foi um menino educado, obediente, sempre respeitou as leis e a ordem."

Ela diz que queria que a história real fosse retratada após relatos iniciais incorretos de que ele havia pulado as catracas do metrô e agredido a polícia.

"Me garantiram que a verdade estava sendo contada", diz ela. "Eles seriam verdadeiros em relação à história, diferentemente de outros meios de comunicação e outras reportagens anteriores que contavam mentiras."

"Estamos muito felizes que a realidade da vida do meu irmão esteja sendo contada. A vida de luta. Ele nasceu no interior, correu atrás e se mudou para outro país em busca de uma vida melhor."

A série é contada a partir de várias perspectivas e analisa o que aconteceu com o eletricista antes, durante e depois de ter sido encurralado pelos policiais e baleado na cabeça.

Em 2016, a família do eletricista perdeu o recurso que apresentou perante a Corte Europeia de Direitos Humanos contestando a decisão de não processar nenhum policial pelos disparos fatais.

Nenhum policial foi processado pelo assassinato dele, mas a Metropolitan Police foi multada por violar as leis de saúde e segurança.

Jean Charles foi morto no dia seguinte a tentativas fracassadas de atentados a bomba na rede de transportes de Londres, duas semanas após os ataques a bomba de 7 de julho de 2005 no centro da cidade.

A Metropolitan Police afirma que as circunstâncias da morte dele "ocorreram em um momento de ameaça terrorista sem precedentes em Londres".

Um porta-voz disse que a força policial havia sido submetida a várias investigações públicas, incluindo dois relatórios separados elaborados pela Comissão Independente de Reclamações contra a Polícia (atual IOPC, na sigla em inglês).

"Nenhum policial sai para o trabalho com a intenção de acabar com uma vida. Nosso único objetivo é exatamente o oposto — a proteção e a preservação da vida —, e tomamos medidas abrangentes para abordar as causas desta tragédia."

Assassinato de Jean Charles de Menezes

22 de julho de 2005 - Jean Charles de Menezes é morto a tiros pela polícia na estação de metrô de Stockwell;

17 de julho de 2006 - O Crown Prosecution Service (CPS), o Ministério Público britânico, afirma que nenhum policial vai ser processado, mas a Metropolitan Police vai ser julgada por violar as leis de saúde e segurança;

1 de novembro de 2007 - A Metropolitan Police foi considerada culpada de violar as leis de saúde e segurança, e multada;

22 de outubro de 2008 - Inquérito em andamento — legista descarta o veredicto de homicídio injustificado (unlawful killing) um mês depois;

12 de dezembro de 2008 - Júri do inquérito anuncia veredicto inconclusivo;

16 de novembro de 2009 - A Metropolitan Police fecha acordo com a família para pagamento de indenização;

10 de junho de 2015 - A família de Jean Charles entra com recurso na Corte Europeia de Direitos Humanos;

30 de março de 2016 - A família perde o recurso que contestava a decisão de não processar nenhum policial pelos disparos.

A série, que foi escrita e produzida por Jeff Pope, levou cinco anos para ser feita.

"Demorou muito tempo, e há uma razão para isso, porque é uma responsabilidade enorme, e não era algo que pudesse ser evitado".

"Foi um material incrivelmente difícil de debater, e de entender o que você queria dizer. Foi extremamente importante conversar com o maior número possível de pessoas e fazer a pesquisa. Nos mínimos detalhes."

A família diz que a perda de Jean Charles ainda ecoa em seus corações. Vivian Figueiredo, prima dele, começa a chorar durante a entrevista — e diz que a mãe do eletricista nunca vai desistir.

"É simplesmente a obrigação que ela sente de lutar por justiça para ele. Ela tem 80 anos, acabou de sair de uma cidade pequena no Brasil, do outro lado do mundo, para vir aqui só para lutar por ele."

"A polícia deveria ser realmente cuidadosa, não simplesmente suspeitar e matar, porque uma vida não tem preço."

Perto do final da entrevista, Vivian olha para a tia, e afirma que ela é corajosa. Maria a abraça e diz: "Não é que a gente é corajosa. É que, na verdade, a gente tem que ser forte, a gente tem que lutar para viver".

A série "Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes" vai ser lançada no Disney+ em 30 de abril de 2025.