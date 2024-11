Com Isis Valverde, série sobre Maria Bonita ganha teaser

Com data de estreia prevista para 2025, a série apresenta Isis Valverde como Maria Bonita, primeira mulher do cangaço brasileiro, que foi casada com Lampião (Julio Andrade) e vive um dilema relacionado à maternidade.

Quem foram Lampião e Maria Bonita

Lampião e Maria Bonita são protagonistas da história do Cangaço e lutavam contra a opressão dos coronéis no Brasil. No final do século XIX e começo do XX, o Nordeste sofria com a miséria causada pela seca no País. As disputas por territórios eram violentas, e os coronéis e seus bandos tinham controle das regiões.

Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, foi líder do bando contra a ditadura dos coronéis e, junto a Maria Bonita, sua companheira, roubava dinheiro de ricos e enfrentava a polícia, causando o medo por onde passava.