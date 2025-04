Grupo de k-pop The Rose faz show no Brasil em agosto; saiba mais

Banda sul-coreana The Rose volta ao Brasil para show único em São Paulo no mês de agosto

A banda sul-coreana The Rose retorna ao Brasil para show único no dia 8 de agosto. A novidade foi anunciada nesta quarta-feira, 2, nas redes sociais do grupo. Formado por Woosung, Dojoon, Jaehyeong e Hajoon, o The Rose fará uma apresentação no Vibra, casa de shows localizada no bairro Vila Almeida, em São Paulo.

