Monólogo premiado sobre Dercy Gonçalves é apresentado em Fortaleza

O monólogo “Nasci Pra Ser Dercy”, criado em homenagem à atriz, humorista e cantora brasileira Dercy Gonçalves, é apresentado no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza. A premiada peça ganha duas sessões no final de abril, com ingressos à venda a partir de R$ 50.

Estrelado por Grace Gianoukas e com voz em off de Miguel Falabella, o espetáculo revisita a trajetória de Dercy Gonçalves. As sessões em Fortaleza ocorrem nos dias 26 e 27 de abril, às 20h e às 18 horas, respectivamente.