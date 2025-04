Roberto Lessa lança novo disco no Cineteatro São Luiz nesta sexta

Natural do Crato, o cearense é um guitarrista de blues influenciado pelos cantores B.B. King , Lightnin' Hopkins e Albert Collins. Tendo ficado anos à frente da banda Blues Label , em 2018, iniciou a carreira solo com a música “44 Blues” , que está no seu EP de estreia, “Lone Wolf”.

E, apesar do blues fazer parte da identidade sonora de Lessa, "Wolf" não se limita ao gênero. O álbum é composto por sete faixas autorais que fazem o artista explorar referências tradicionais e uma abordagem contemporânea.



O novo disco traz faixas vibrantes e dançantes, como "How Long Is Forever", "Mr. Engineer", "I Lived in the City" e a instrumental "Santana", que flerta com o Latin Blues.



Já as introspectivas "In My Grave", "No Room for Innocence" e "Last Night Is Burning in My Eyes" revelam a profundidade emocional e a riqueza poética do guitarrista.