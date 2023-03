Circo de artistas ucranianos e diretora russa se apresenta na Inglaterra

Dirigido por uma russa, mas com maioria de artistas ucranianos, o circo Cortex acompanhou de perto a invasão da Ucrânia por tropas da Rússia para preparar o seu novo espetáculo apresentado na Inglaterra.

O circo foi criado em 2020, "depois da covid", explica à AFP uma de suas diretoras, Irina Archer. A artista russa chegou ao Reino Unido há 23 anos com um contrato, mas permaneceu no país depois de conhecer seu marido.

Vinte e três artistas trabalham para o circo, incluindo 15 ucranianos. O novo espetáculo, "Warriors", fará uma turnê no Reino Unido até o fim de outubro. A estreia acontece nesta sexta-feira (31) em Sheffield, norte da Inglaterra.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A indústria do circo sempre foi muito forte na Rússia e na Ucrânia. Antes da guerra não havia divisão. Eu sempre trabalhei com muitos ucranianos", explica Archer.

Os artistas contratados pelo Cortex em 2020 retornaram à Ucrânia. "E de repente, em fevereiro do ano passado, a guerra explodiu e tudo veio abaixo", conta.

No início foi complicado obter autorização para as viagens de artistas ucranianos masculinos para o Reino Unido. "Foi muito difícil para eles obter o direito de deixar a Ucrânia", lembra.

E os artistas "estão muito preocupados". "No palco eles entretêm o público, mas no fundo sempre estão preocupados com seus parentes na Ucrânia. Estão ansiosos, é uma situação difícil. Mas divertir as pessoas dá força a todos".

Em seu site, o circo conta a história dos integrantes ucranianos. Tetiana Lotiuk "estava em Kharkiv quando a guerra começou (...) Ela fez uma viagem horrível de Kharkiv até a Hungria na segunda semana da guerra. Agora está a salvo no Reino Unido conosco", relata.

Também estão na Inglaterra Víktor Gorodetskiy, Yulia Gorodetska e o filho do casal Valdis, todos de Mikolayev.

"Esta família teve que abandonar sua casas três semanas após o início da guerra", explica o site do circo. "Fugiram para Khmelnytskyi, onde ficaram com os pais de Víktor, que também são artistas de circo, antes de passar dois longos meses em Lviv", acrescenta.

Finalmente conseguiram um visto para o Reino Unido e o governo autorizou Víktor a deixar o país como artista.

pho-ctx/acc/meb/fp

Tags