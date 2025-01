Espingardas, peles de animais e pássaros são apreendidos em Trairi; suspeito é detido

Seis espingardas, peles de animais e cinco pássaros foram apreendidos no município de Trairi , a 126,07 quilômetros de Fortaleza , nessa sexta-feira, 3. O material foi encontrado após uma denúncia anônima ao Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) na cidade de Tururu . Um homem foi detido.

De acordo com a BPMA, o homem relatou que era proprietário dos pássaros, e os demais materiais de caça pertenciam ao pai, que não estava presente na residência e que ainda não foi encontrado.

Ao todo, foi apreendido no local quatro apitos do tipo chamariz, peles de porco caititu, onça-parda, pele de jacaré; um pássaro galo-de-campina, um pássaro sabiá-laranjeira, um pássaro graúna, um pássaro coleiro e um pássaro estrela-do-norte.

Além de duas espingardas do tipo cartucheira da marca Boito, de calibres .32 e .36, quatro espingardas artesanais, quatro munições de calibre .36, dez munições de calibre .32, cinco recipientes com espoletas, quatro recipientes com pólvora, três recipientes com chumbo.