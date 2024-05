10º Festival Internacional de Circo do Ceará tem início em julho

10º Festival Internacional de Circo do Ceará (FICC) terá programação entre os meses de julho e novembro com apresentações em todo o Estado

Entre os brasileiros, o 10º FICC contará com participantes dos estados do Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Considerada a maior edição do FICC já realizada, o festival de 2024 contará com 68 atrações, sendo 17 internacionais , apresentando 150 artistas de circo e 85 músicos de bandas e charangas.

O Festival Internacional de Circo do Ceará (FICC) chega à 10ª edição em 2024. Conhecido por reunir artistas circenses e companhias de diversos países, o evento deste ano está marcado para ocorrer entre os meses de julho e novembro.

Na programação deste ano, o FICC irá passar por diversos municípios do Ceará , que estão sendo organizados por etapas.

Com início em 2 de julho, a primeira parte acontece nas cidades de Jaguaribe, Quixeré, Aquiraz, Aracati e Jijoca de Jericoacoara. Nomeado “Circuito Leste”, as apresentações ocorrem até o dia 2 de agosto.

Já na segunda etapa do 10º FICC, o “Circuito Oeste” será realizado entre os dias 1º e 16 de novembro, passando por Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Itapipoca e Sobral.

A programação de apresentações deve ser divulgada em breve. No site oficial do Festival Internacional de Circo do Ceará é possível conferir a lista completa das atrações selecionadas para o evento de 2024.

