Los Sebosos Postizos homenageia Jorge Ben Jor em show em Fortaleza

A banda Los Sebosos Postizos vem a Fortaleza para show especial no dia 7 de julho. Com apresentação no Cineteatro São Luiz, o grupo faz uma homenagem a Jorge Ben Jor, com show em celebração aos 50 anos do lançamento do álbum “A Tábua de Esmeralda”.

Fundada há 26 anos, a banda Los Sebosos Postizos é um projeto paralelo dos músicos Jorge Du Peixe, Dengue, Gustavo da Lua, Carlos Trilha, Pedro Baby, Lello Bezerra e Vicente Machado, integrantes das bandas Nação Zumbi e Mombojó.

