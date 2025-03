Xuxa sobre etarismo: 'A mulher sempre foi desvalorizada por ser mulher'

Em entrevista ao O POVO, Xuxa explica sua visão sobre envelhecimento e como lida com comentários sobre sua aparência / Crédito: Blad Meneghel/Divulgação

A Rainha dos Baixinhos completou 62 anos nesta quinta-feira, 27, quando também lançou a 14ª sequência do projeto “Só Para Baixinhos”. Em entrevista ao O POVO sobre seu novo trabalho, a cantora disse estar no seu melhor momento para trabalhar com crianças e não pensa em se aposentar. Questionada sobre a manifestação contra o etarismo, criada pela atriz Cláudia Ohana no começo deste mês, Xuxa opinou que mulheres sempre foram mais julgadas socialmente, principalmente quando se trata de uma figura pública.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Acho que esse assunto mexe com todas as mulheres que envelhecem ou que nasceram já com a sua imagem pública, que vão crescer na frente das pessoas e vão envelhecer na frente das pessoas e que elas vão ser cobradas o tempo todo. Atriz, cantora ou qualquer pessoa que trabalha com a própria imagem passa pela coisa difícil que é envelhecer na frente das pessoas”, diz.

Paquitas antes e depois: como estão hoje as assistentes da Xuxa? Xuxa: ter mais idade não é envelhecer Ela explica que compreende o envelhecimento com um significado divergente: “a palavra ‘envelhecer’ é diferente de ficar com mais idade hoje em dia”. “Na realidade, ficar com mais idade é como eu me sinto. Acho que estou com mais idade, mais maturidade, mais experiência. Mas, com isso, vem o envelhecimento da tua pele, do corpo e, às vezes, as pessoas de fora e para quem você trabalha acabam não aceitando isso.”

A artista afirma que não tem problemas em relação à sua idade e enxerga sua experiência com orgulho porque “traz um conhecimento que poucas pessoas têm com pouca idade”. Sobre os comentários que recebe sobre sua aparência, ela dispara: “O que as pessoas parecem não saber é que elas também estão envelhecendo com a gente, já que viram a gente novinha e estão vendo a gente com mais idade agora. Elas também estão envelhecendo e não aceitam isso”.

Xuxa sobre o trabalho: Muita gente acha que eu deveria ter parado de fazer minhas coisas ou começado a fazer algo completamente diferente, sem o público infantil e lidando só com adultos" Crédito: Reprodução/Instagram @Xuxa Esse entendimento, no entanto, foi conquistado por Xuxa com a maturidade, pois, na juventude, ela passou por diversos desafios. “No meu caso, eu passei por todos os processos, como o de não aceitar meu corpo e tudo mais com. Com 26 anos, eu já me achava velha para trabalhar para crianças”, conta.

“Hoje, aos 62 anos, eu me acho legal para trabalhar com esse público, porque, para trabalhar com crianças, você precisa de experiência, maturidade para você passar as coisas que você quer e que você gostaria de passar com mais firmeza, com mais certeza”, diz a cantora, que começou a carreira com trabalhos infantis aos 20 anos, na Rede Manchete. Xuxa admite erros na música Brincar de Índio, gravada em 1988 Xuxa é indiferente aos comentários sobre sua aparência Xuxa diz que não é capaz de julgar mulheres que não aceitam o próprio envelhecimento em comparação a quem enxerga a idade como uma conquista. Ela cita, como exemplo, a cantora Cher e a repercussão dos fãs sobre declarar que não se sente bem com o aumento de idade.

Ao mesmo tempo, ela traz o caso de Fernanda Montenegro. Xuxa acredita que a atriz brasileira de 95 anos sente orgulho de sua aparência e experiências. “Eu acho que ela não mudaria por nada o que ela ganhou nesses anos, como também deve ter alguns artistas e atrizes que dizem que gostariam de mudar, que não gostariam de ser assim ou assado”, pontua. “Esse é um assunto sério e importante, pois a mulher sempre foi desvalorizada por ser mulher e é desvalorizada ainda mais por ser mulher e ser velha ou com mais idade. Isso está muito forte porque as pessoas estão colocando o visual em primeiro lugar e não a experiência, a beleza”, destaca Xuxa, que complementa criticando que “as pessoas não estão nem aí para beleza interior e maturidade” na atualidade. No seu caso, perceber o envelhecimento não é um problema nem um sinal de que deve se aposentar, como já lhe foi sugerido por seguidores. O que realmente importa para Xuxa é a boa relação que ela e seu marido têm com o atravessamento do tempo.