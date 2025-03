Claudia Ohana faz protesto contra etarismo na Avenida Paulista

Segurando um cartaz com a frase "Nós não estamos velhas aos 62 anos", Cláudia Ohana protestou na Avenida Paulista contra o etarismo

O momento foi compartilhado em um vídeo em sua conta do Instagram. A frase escrita no cartaz que ela aparece segurando nas imagens é uma referência a sua idade. Em fevereiro, a atriz completou 62 anos.

A atriz Claudia Ohana foi até a Avenida Paulista, uma das principais da cidade de São Paulo, fazer um protesto contra o etarismo. Portando um cartaz com a frase “Nós não estamos velhas aos 62 anos” , a artista caminhou pelo local.

Na legenda, ela escreveu: “Depois do Carnaval resolvi botar o meu bloco na rua. Meu bloco é esse. Não estamos velhas, um número não me define. O que me define é a minha disposição, a minha felicidade, a minha vontade de aprender e os meus sonhos”.

Seguidores de Ohana apoiaram a manifestação, encarando como necessário o posicionamento. Um internauta escreveu: “Idade é apenas um número, estou no mesmo bloco que você”.

Carreira

A carreira de Claudia Ohana na televisão iniciou em 1981, participando de episódios das séries “Obrigada, Doutor” e “Amizade Colorida”. Ela ainda acumula telenovelas de sucesso no currículo, como “Tieta” (1989), “Vamp” (1991), “A Próxima Vítima” (1995), “Cordel Encantado” (2011) e “Verão 90” (2019).