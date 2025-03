Vera Holtz retorna a Fortaleza com espetáculo ‘Ficções’ em abril

Espetáculo "Ficções", com Vera Holtz, terá novas sessões em Fortaleza no mês de abril / Crédito: Flavia Canavarro / Divulgação

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com texto e direção de Rodrigo Portella e trilha original por Federico Puppi, que divide palco com a atriz, a montagem leva o público a refletir sobre a construção do ser humano, suas memórias, ideais e trajetórias que moldaram o mundo exterior.

O espetáculo é apresentado na capital cearense pouco menos de seis meses após a última montagem, ocorrida em outubro de 2024, no Cineteatro São Luiz. “De alguma forma, as pessoas que vão ver a peça vão para ver Mãe Lucinda, ou a Santana, ou a Dona Redonda, porque elas já têm uma identificação afetiva com aquela entidade Vera Holtz. É uma identificação da memória de trabalhos que a Vera Holtz fez, talvez isso colabore para aproximar o público de mim em ‘Ficções’”, argumentou Holtz em entrevista ao Vida&Arte à época. Confira | Cláudia Abreu retorna a Fortaleza com monólogo ‘Virgínia’ este mês