Othon Bastos apresenta monólogo inédito em Fortaleza em maio

Com peça agraciada no 35º Prêmio Shell de Teatro, Othon Bastos apresenta monólogo inédito no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza

Em maio, o Cineteatro São Luiz recebe três sessões do espetáculo “Não Me Entrego, Não!” , com o ator Othon Bastos . A apresentação faz parte das celebrações dos 91 anos do artista baiano, sendo mais de 70 de carreira.

Com a peça, o ator foi premiado como Melhor Ator pelo júri do Rio de Janeiro na 35ª edição do Prêmio Shell de Teatro, anunciado na terça-feira, 18.

“Não Me Entrego, Não!” ocorre nos dias 9 a 11 de maio. Os ingressos para as apresentações já estão disponíveis no Sympla e na bilheteria do Cineteatro São Luiz, com valores a partir de R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira).

“Não Me Entrego, Não!”, com Othon Bastos, em Fortaleza