Alessandra Negrini apresenta solo em Fortaleza no mês de abril

"A Árvore", monólogo de Alessandra Negrini, é apresentado em Fortaleza no mês de abril / Crédito: Priscila Prade/Divulgação

A atriz Alessandra Negrini vem a Fortaleza para apresentação da peça “A Árvore”, no mês de abril. Nome reconhecido na teledramaturgia brasileira, a artista realiza seu solo no Teatro Brasil Tropical, equipamento de cultura localizado no bairro Meireles. Leia também | Othon Bastos apresenta monólogo inédito em Fortaleza em maio