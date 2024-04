Lulu Santos anuncia show em Fortaleza em outubro

Músico Lulu Santos fará show no mês de outubro no Iguatemi Hall, em Fortaleza

O músico Lulu Santos virá a Fortaleza para show no mês de outubro. A novidade foi confirmada nesta quarta-feira, 27, nas redes sociais do artista.

“É melhor não resistir e se entregar!”, escreveu o cantor na publicação do Instagram. O show em Fortaleza está marcado para ocorrer no dia 25 de outubro, uma sexta-feira, e será realizado no Iguatemi Hall.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A apresentação na Capital faz parte da turnê “Barítono”, que irá passar por outras cidades do Brasil, como Salvador, João Pessoa, Curitiba, Ribeirão Preto, Brasília, Belém e mais.