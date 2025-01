Fall Out Boy volta ao Brasil para show em festival; saiba mais

Segunda edição do festival I Wanna Be Tour terá shows de Fall Out Boy, Good Charlotte, Yellowcard, The Maine e The Veronicas / Crédito: Jonathan Weiner/Divulgação

Uma das bandas de pop punk mais queridas pelo público desde os anos 2000, o Fall Out Boy retorna ao Brasil para shows durante o "I Wanna Be Tour". A novidade foi confirmada nesta terça-feira, 28, nas redes sociais do festival de música que celebra o gênero emo.

Com segunda edição marcada para ocorrer em agosto deste ano, o "I Wanna Be Tour" também traz na programação de shows as bandas Good Charlotte, Yellowcard, Story Of The Year, The Maine, The Veronicas e Neck Deep.

O evento deste ano será realizado nas cidades de Curitiba, no dia 23 de agosto, e em São Paulo, no dia 30 do mesmo mês. Além das atrações internacionais, o festival de música também terá os brasileiros Fresno, Forfun, Dead Fish, Gloria e Fake Number. A venda dos ingressos para o Festival "I Wanna Be Tour" 2025 terá início nesta quinta-feira, 30, a partir de 12 horas, no site da Eventim.