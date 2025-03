Luedji Luna vem a Fortaleza para show na Estação das Artes

Luedji Luna retorna a Fortaleza com show em homenagem à cantora Sade no Complexo Cultural Estação das Artes

A cantora Luedji Luna volta a Fortaleza para show especial no Complexo Cultural Estação das Artes. A apresentação da artista baiana está marcada para ocorrer no dia 29 deste mês , um sábado.

A novidade foi anunciada pela própria cantora em publicação no Instagram na segunda-feira, 17, compartilhando as datas da turnê “Luedji Luna canta Sade”. No evento, Luedji homenageia a artista de quem é fã assumida.