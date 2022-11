Cearense Jéssica Teixeira apresenta espetáculo em Festival na Turquia

Jéssica Teixeira, atriz cearense que atualmente reside em São Paulo, realiza show na capital da Turquia nesta sexta-feira, 18, às 20 horas (horário local). A artista apresenta o espetáculo “E.L.A” no Festival Internacional de Teatro de Dramaturgas no AKM Theater hall, em Istambul.

Em cartaz desde 2019, “E.L.A” passou por diversos festivais e cidades do Brasil, entre elas Fortaleza, Porto Alegre e São Paulo. O espetáculo integrou a programação do XIV Festival de Teatro de Fortaleza.

Na dramaturgia, a cearense aborda temas como corpo, beleza, saúde, política, feminilidade e acessibilidade. Em junho deste ano, Jéssica lançou a versão física do seu primeiro livro, que tem a peça como tema.

A artista anunciou em suas redes sociais a apresentação no exterior. “Os 45 dias mais incríveis na vida do espetáculo E.L.A pra fechar 2022, sabendo que 2023 vai ser ainda melhor”, escreveu ela. Em seu retorno ao Brasil, “E.L.A” tem exibição marcada no III Encontro de Artes Cênicas e Acessibilidade Cultural, no SESC Acre.







E.L.A em Istambul

Quando: 18 de novembro, às 20 hors (horário local)

Onde: Internacional Woman Playwrights Theater Festival no AKM Theater hall

Mais informações clique aqui

