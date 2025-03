Banda gótica cearense Plastique Noir anuncia turnê internacional

Com estreia na Europa, banda Plastique Noir tem shows na França e Alemanha em junho de 2025 / Crédito: Reprodução/Instagram @plastiquenoir

Quando Airton S. iniciou sua carreira musical, montar uma banda pós-punk gótica na ensolarada Fortaleza estava longe de ser sua primeira escolha. Contudo, a partir da fruição musical entre amigos, surgiu em 2005 o coletivo Plastique Noir, expoente do gothic rock no Ceará. Nesta segunda-feira, 17, o grupo, que é formado atualmente por Airton S (voz e eletrônicos), Danyel Fernandes (guitarras e synths) e Deivyson Teixeira (baixo), anunciou sua primeira turnê europeia, que terá início com um show em Paris, na França.

A estreia europeia, na realidade, é ancorada pelo convite ao Wave-Gotik-Treffen (WGT), o maior festival de música gótica e dark do mundo. Com realização anual, mais de 150 bandas sobem ao palco durante os quatro dias de evento em Leipzig, na Alemanha. De acordo com o baixista Deivyson Teixeira, o convite para participar do WGT não é novidade, visto que a organização do festival contata a banda desde 2010. Após 15 anos de tentativas e planejamento financeiro, este ano o grupo concretiza o sonho antigo. “Esse desejo já estava consolidado há muito. Sobretudo de ir para a Alemanha, que é o berço do gênero que tocamos. Não deixa de ser um desafio, mas este ano resolvemos encarar, devido à janela propícia que temos tido nos últimos anos com a musicalidade de nossos álbuns”, afirma.

Graças ao contato com uma agência de booking de shows, a banda não se limitou ao festival alemão e, além do show na França, fechou contratos na Espanha e Portugal, que devem ser anunciados em breve. Plastique Noir e a expansão da música gótica no Brasil Em 2024, o trio realizou sua segunda turnê pela América Latina, dando prosseguimento à primeira, que aconteceu em 2018. Apesar da recepção dos vizinhos latinos, o baixista destaca o acolhimento do público brasileiro e, sobretudo, cearense.

“Me perguntam se temos um bom público para música gótica e respondo: ‘Para que precisa de público quando temos uma cena inteira?’ A música gótica em Fortaleza nunca esteve tão viva quanto hoje. As bandas têm crescido muito e se tornado autossustentáveis. Sempre falei que, na Cidade, tínhamos a melhor banda, com os melhores artistas, mas com os piores cenários possíveis. Mas, em contramão a tudo isso, temos uma qualidade descomunal”, argumenta. Lidando com cachês baixos e uma estrutura física para shows, que por vezes é insuficiente, o baixista comenta, ainda, a descentralização do gênero, que antes tinha shows concentrados apenas na Praia de Iracema. “Temos tocado muito no Benfica, e ano passado tocamos na Maraponga, duas vezes no Maracanaú. É muito bacana, pois é nesses lugares que a cena cresce também. Apesar da insegurança da noite, das dificuldades de mobilidade, a gente vê o público chegando junto em diferentes locais”, pontua.