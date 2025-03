Denise Fraga participa de debate sobre teatro na Vila das Artes

A Vila das Artes promove neste sábado, 22, um momento especial com a participação da atriz Denise Fraga. Em celebração do Dia Mundial do Teatro, datado em 27 de março, o equipamento localizado no Centro recebe a artista para um debate sobre o processo criativo do espetáculo “Eu de Você”.

Inspirado em histórias reais, o monólogo relata situações cotidianas e constrói novas narrativas da vida com base no humor, na poesia e na música. Denise Fraga reapresenta a peça de sucesso na Capital neste fim de semana no Theatro José de Alencar (TJA).