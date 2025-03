CasaCor Ceará 2025 é lançada em evento nesta quinta-feira

Uma nova edição do principal evento de arquitetura e design das Américas no Ceará está próxima de iniciar. Nesta quinta-feira, 20, será realizado o lançamento da CasaCor Ceará 2025, que ocorre no Salão Blue Night, do Hotel Gran Marquise.

Chegando ao 27º ano, a convenção de 2025 acontece em um novo espaço – que será divulgado na cerimônia de quinta-feira, 20, marcada para iniciar às 16 horas. Na ocasião, o momento será apresentado por Pedro Ariel Santana, diretor de Relacionamento e Conteúdo da CasaCor Ceará, que ministrará a palestra “Semear Sonhos”.