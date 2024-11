Casa O POVO recebe bate-papo sobre Design decolonial na CasaCor

Casa O POVO apresenta bate-papo sobre Design decolonial com arquiteta convidada na CasaCor Ceará 2024

Neste sábado, 30, o Casa O POVO, na CasaCor Ceará 2024, recebe um bate-papo sobre design decolonial, às 18 horas. Aberto ao público, o debate é voltado a arquitetos, designers e convidados para refletir de forma crítica sobre os conhecimentos que moldam as criações no campo do design, segundo Deglaucy Jorge, mediador da conversa.

“A discussão visa estimular a valorização de narrativas, estéticas e conhecimentos de comunidades historicamente marginalizadas, incentivando abordagens mais éticas, inclusivas e culturalmente sensíveis”, explica Deglaucy, que atua como Gerente Educacional na Fundação Demócrito Rocha.

O debate contará com a participação da arquiteta e pedagoga Cláudia Sales de Alcântara, que também é coordenadora de formação do Kuya — Centro de Design do Ceará.