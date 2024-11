CasaCor Ceará lança novo livro assinado por Pedro Ariel Santana

Sexta edição do livro "A Grande Beleza" é lançado nesta quarta-feira, 6, na CasaCor Ceará

Nesta quarta-feira, 6, acontece o lançamento da sexta edição do livro “A Grande Beleza: Sensações”, de Pedro Ariel Santana, que é diretor de Relacionamento e Conteúdo da CasaCor. O evento acontece às 18h30min, no ambiente “Elos – Memórias Além do Tempo”, assinado pelo arquiteto Romário Rodrigues, que fica dentro da mostra.

Destaque à ancestralidade

A obra busca, nesta edição, dar foco à herança ancestral negra, caipira e indígena, além de promover uma experiência sensorial por meio de diferentes ambientes de edições variadas das CasaCor pelo Brasil. Desse modo, o livro traz uma seleção de instalações e projetos das mais importantes mostras internacionais de design, como o Salão do Móvel de Milão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora