O POVO lança Guia Vida&Arte CasaCor com roteiro completo pra evento

Novo produto editorial do O POVO, Guia Vida&Arte Casa Cor é lançado nesta sexta-feira, 8, e apresenta os 40 ambientes do evento

Referência nacional na arquitetura, design e paisagismo, a CasaCor Ceará 2024 já está de portas abertas na Praia de Iracema e agora ganha roteiro especial para seus visitantes. É o Guia Vida&Arte CasaCor 2024, lançado nesta sexta-feira, 8, pelo O POVO.

Encartado hoje no impresso do jornal mais longevo em circulação no Estado, o material apresenta os 40 ambientes do evento, com destaque para Casa O POVO, espaço multiuso que leva a vibração do periódico para o evento que ocorre na avenida Almirante Barroso, número 500.

Neste ano, o evento retorna à Praia de Iracema e combina inovação e tradição. Entre os ambientes disponíveis, destaque para a Casa O POVO, assinado pelos arquitetos Ticiana Sanford e Rodrigo Porto, espaço que recebe os visitantes e também promove entrevistas.