26ª Casacor Ceará premia arquitetos e designers em evento comemorativo

Cerimônia de entrega do Prêmio Casacor Ceará 2024 ocorreu nesta quarta-feira, 27

A poucos dias do encerramento da 26ª edição da Casacor Ceará, o evento promoveu nesta quarta-feira, 27, a entrega do Prêmio Casacor, que celebra a atuação de arquitetos e designers participantes do projeto neste ano.

Com cerimônia realizada no Jardim Nhanduti, espaço assinado por Marina Campanhã e Cíntia Senna, a solenidade premiou profissionais em cinco categorias: Design, Arte, Artesanato e Sustentabilidade, além do tema deste ano: “De Presente, o Agora”.