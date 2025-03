Após reforma, Centro Cultural Belchior reabre com show gratuito

Com início às 19 horas, o show que marca o retorno das atividades culturais conta com a direção de Agê Prod e participações de Mumutante, Mateus Fazeno Rock , Di Ferreira e Luiza Nobel.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Acompanhado dos músicos Ayla Lemos, Dândara Marques, Lucas Arruda e Lélis, o grupo irá apresentar canções do sobralense Belchior, ressaltando o diálogo do cantor, que nomeia o equipamento, com as novas vozes do Ceará.