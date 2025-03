Dia da Escola: confira 6 filmes que têm a educação como tema

Filmes que se passam em escolas têm um lugar especial no coração de muitas pessoas. Eles capturam aquele clima de adolescência , com todos os altos e baixos dessa fase cheia de emoções, descobertas e confusões.

Confira a lista de filmes:

1. O Sorriso de Mona Lisa

Filme "Sorriso de Mona Lisa" aborda a sociedade conservadora dentro de escola Crédito: Sony Pictures/ Divulgação

Onde assistir: Prime Vídeo, Apple TV, Google Play



2. O Melhor Professor da Minha Vida



Uma professora recém-graduada consegue emprego no conceituado colégio Wellesley, para lecionar aulas de História da Arte. Incomodada com o conservadorismo da sociedade e do próprio colégio em que trabalha, Katharine decide lutar contra estas normas e acaba inspirando suas alunas a enfrentarem os desafios da vida.

Filme "O Melhor Professor da Minha Vida" aborda o cotidiano de uma escola no subúrbio de Paris Crédito: Sombrero Films/ Divulgação

Neste longa francês, o professor François Foucault se encontra em uma situação delicada quando é transferido de seu emprego em uma instituição de elite para lecionar em uma escola pública na periferia de Paris. Mais do que ensinar, ele terá que aprender com os alunos e mudar sua visão de mundo para lidar com as dificuldades da classe.